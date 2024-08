Aya Nakamura quitte l'émission « Nouvelle École » sur Netflix

« Nouvelle École » : qui remplacera Aya Nakamura ?

Pour certains, le départ d’Aya Nakamura laisse la place à d’autres artistes féminines de la scène urbaine francophone. Sur les réseaux sociaux, pour l’heure, certains noms semblent faire l’unanimité. Beaucoup de fans de l'émission espèrent que la rappeuse parisienne Chilla, connue pour ses titres « Si j’étais un homme » ou encore « Sonatine » rejoindra le jury de « Nouvelle École ». Les fans avaient déjà proposé son nom lorsque Netflix avait annoncé le départ de la rappeuse Shay suite à la saison 2.

D’un autre côté, on retrouve la rappeuse martiniquaise Meryl, déjà venue dans l’émission au côté de Shay et Kalash dans la saison 2 et dont la carrière connait un succès fulgurant. Elle fait actuellement un carton avec son titre « Dembow Martinica ».

Pour l’heure, Netflix n’a fait mention d’aucun candidat potentiel, il faudra donc se montrer patient.