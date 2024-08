Aya Nakamura partage une rare photo avec sa fille Aïcha après sa performance aux JO 2024

Heureuse maman, Aya Nakamura semble chérir chaque moment passé avec ses deux enfants Aïcha et Ava. « Après des journées de studio, voire des nuits, elle enchaîne avec sa seconde casquette : amener les enfants à la garderie, faire les courses, etc », expliquait à ce sujet Narjes Bahhar, journaliste spécialiste de rap et ami de la star à Paris Match.