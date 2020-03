Ariana Grande prépare un duo avec Njomza

Qui est NJOMZA ?

Ariana Grande compte parmi ses meilleures amies la chanteuse Njomza. La jeune femme a d’ailleurs participé à l’écriture des hits planétaires «Thank U, Next» et «7 Rings». Elle s’est faite connaitre sur YouTube grâce à ses covers de morceaux du rappeur aujourd’hui décédé, Mac Miller. L’ex d’Ariana Grande avait tellement été impressionné qu’il avait signé un contrat avec la jeune chanteuse sur son label REMember Music.

C’est à ce moment-là que Njomza et Ariana Grande se sont rencontrées. Depuis elles ne se quittent plus. Et les fans des deux artistes sont impatients de découvrir leur duo.