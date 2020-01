Angèle au cinéma: elle jouera aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver

La carrière d’Angèle prend un nouveau tournant décisif. L’interprète de «Balance ton Quoi» devrait bientôt faire ses premiers pas au cinéma. Selon les informations du site Allociné, l’artiste belge a décroché un rôle aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver dans la comédie musicale «Annette» de Leos Carax.

Mais de quoi traite le film ? Leos Carax a choisi de relater l’histoire d’un couple hollywoodien et de leur fille prénommée Annette, au destin exceptionnel. Pour le moment, la date de sortie du film n’est pas encore connue mais les dernières informations évoquent une projection en 2020.

Angèle: le cinéma lui ouvre ses portes

Il y a quelques semaines, Angèle évoquait déjà son désir de cinéma. Dans les colonnes du journal Le Monde, la chanteuse belge expliquait avoir reçu de nombreuses propositions et désirait tenter l’aventure du septième art : «Je me sens à l’aise devant une caméra, peut-être parce que j’ai grandi avec ma mère qui jouait au théâtre. […] Contrairement à la musique, je n’ai aucun bagage technique ou théorique. L’erreur serait de me lancer juste parce que j’ai une gueule et de la notoriété».

Au cours de sa carrière, Angèle a déjà prêté sa voix au personnage de Gabby Gabby dans «Toy Story 4». Une première expérience réussie !