Amel Bent parle de son anxiété

Amel Bent sort du silence. Comme Selena Gomez ou encore Demi Lovato, les stars sont de plus en plus nombreuses à parler ouvertement de santé mentale, et aussi d’anxiété. Aujourd’hui, celle qui est nommée dans la catégorie «Artiste Féminine Francophone de l’année» aux NRJ Music Awards évoque à son tour comment elle gère son stress au quotidien. «Pendant longtemps je n'osais pas parler de mon anxiété car je ne comprenais pas ce que c'était et puis surtout je ne savais pas si quelqu'un pouvait me comprendre ou m'aider», écrit-elle sur Instagram.

Dans ce post publié sur son compte Instagram, Amel Bent y ajoute une vidéo faite avec Maybelline. Celle-ci a été enregistrée à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, qui a lieu le 10 octobre: «La première interview que j'ai donnée, c'est la première fois qu'en tant qu'Amel Bent, dans mon costume d'artiste, que j'avouais que moi aussi je peux être fragile. Je n'en ai jamais parlé. Ça m'a fait un bien ! En fait, j'ai libéré ma propre parole.»

Amel Bent: ses angoisses avant de monter sur scène

Amel Bent poursuit et explique qu’elle a dû gérer comme elle pouvait son anxiété, même les soirs où la coach de The Voice devait monter sur scène: «Parfois, je suis même arrivée sur scène en disant que c'était un jour sans, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça (...) et ça me fait du bien de vous le dire.»

Des confessions touchantes qui ont suscité de nombreuses réactions de la part de ses abonnés. Dans les commentaires, tous la soutiennent et écrivent des messages d’amour et de soutien. Beaucoup sont heureux de constater qu’Amel Bent libère la parole sur l’anxiété et plus généralement sur la santé mentale.