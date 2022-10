Amel Bent: comment The Voice l’a aidée dans sa vie

De grandes préparations ! C’est confirmé, la saison 12 de The Voice arrive bientôt sur le petit écran. Une fois de plus, le télécrochet adoré par les français revient pour une édition inédite en 2023. Plusieurs nouveautés sont à prévoir pour cette douzième édition. À commencer par un changement du côté du jury. En effet, aux côtés d’Amel Bent et de Vianney, BigFlo & Oli.

Le duo toulousain prend place pour la première fois dans le fauteuil rouge. Mais ce n’est pas tout, Zazie, déjà présente les précédentes années, reprend son rôle de coach. Ce nouveau casting promet donc de belles surprises.

Ce que The Voice a changé dans la vie d’Amel Bent

Alors que Vianney a exprimer sa joie quant à sa troisième participation, Amel Bent se livre plus en profondeur aux côtés de Nikos Aliagas. Dans 50min Inside, la chanteuse évoque l’importance qu’a The Voice dans sa vie, et à quel point cela lui a permis d’évoluer: «Ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir, ça m'a appris à mieux m'exprimer, à faire preuve de beaucoup plus de bienveillance envers les artistes aussi», dit-elle dans un premier temps.

«Les producteurs Pascal et Mathieu, je leur ai dit "Appelez-moi quand je ne le ferais plus". Ne m'appelez pas pour me demander si je veux revenir. Vous le savez, c'est tacite. Tant que vous voulez de moi…» Alors que Florent Pagny a remporté la précédente saison, Amel Bent compte bien se battre contre les nouveaux coachs de The Voice saison 12.