Alicia Keys: sa marque de soins «Keys Soulcare» enfin disponible

Alicia Keys: que va proposer la chanteuse?

Les produits de la marque, vegan, cruelty-free et créés en collaboration avec la dermatologue Renée Snyder, reposent sur l'idée d'une beauté plus holistique concentrée sur quatre concepts: le physique, le spirituel, le mental et le social.

La superstar, qui sera en concert le 7 juillet 2021, devrait bientôt lancer le site internet keyssoulcare.com. Dans un premier temps, la marque proposera aussi à la vente une bougie à la sauge et au lait d'avoine, avant le lancement de la gamme complète en 2021.