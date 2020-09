Alicia Keys dévoilera son nouvel album le 18 septembre!

Alicia Keys à Paris!

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... Le concert d'Alicia Keys à l'AccorHotels Arena Paris, initialement prévu le 1er juillet 2020, est bien reporté au mercredi 7 juillet 2021 (en raison de la crise sanitaire). Malgré ce contre-temps, les fans de la chanteuse pourront bel et bien l'applaudir sur scène durant sa tournée événement «ALICIA – THE WORLD TOUR».

En attendant, l'artiste continue de multiplier ses projets. Elle a aussi annoncé le lancement de sa propre marque de cosmétiques axés sur le «lifestyle» et le bien-être.