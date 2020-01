Alicia Keys: sa famille, son enfance, ses engagements… Sa vie en images

Alicia Keys ouvre son cœur

Au fil des années, Alicia Keys a aussi pris l’habitude de partager des citations, paroles de chansons ou encore extraits d’ouvrages. Une façon pour elle d’adresser des messages et de s’engager pour les causes qui lui tiennent à cœur. Des mantras presque quotidiens qu’elle souhaite mettre en évidence grâce aux réseaux sociaux: «Je fais de mon mieux pour ne pas perdre de temps avec des ‘et si’, cela ne se produit généralement jamais. Je vous envoie force et amour», pouvait-on lire par exemple en avril 2012.

Plus récemment, la star a partagé des citations écrites sur un cahier comme cette dernière: «You deserve someone you would jump fences to be with you not someone who is on the fence about being with you.»