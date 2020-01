Alicia Keys: qui est son compagnon?

Alicia Keys est une femme amoureuse. L’interprète de «No One» a toujours pu compter sur le soutien de son compagnon. Il s’agit du rappeur et producteur Swizz Beatz, âgé de 41 ans. Kasseem Dean de son vrai nom était en procédure de divorce lorsqu’il a rencontré la célèbre chanteuse. Entre eux, ce fut un véritable coup de foudre. S’ils ont d’abord été très discrets au sujet de leur relation, refusant de confirmer leur idylle, c’est finalement Swizz Beatz qui a validé les rumeurs dans les colonnes du New York Daily News en 2009.

Depuis, les tourtereaux filent le parfait amour et n’hésitent plus à afficher leur complicité sur la Toile. Très active sur les réseaux sociaux, Alicia Keys partage d’ailleurs régulièrement des clichés de sa famille et notamment de son compagnon. En 2012 par exemple, lorsque la belle a ouvert son compte Instagram, l’artiste a publié une première photo de son petit-ami, le surnommant au passage «Mon Tarzan». Depuis, des centaines de clichés de lui s’accumulent sur ce réseau social.

Alicia Keys partage aussi quelques bribes de son quotidien avec son compagnon et ses deux fils, nés de leur amour: Egypt Daoud qui a vu le jour le 14 octobre 2010 et Genesis Ali, né le 27 décembre 2014.