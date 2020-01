Alicia Keys en concert avec NRJ !

Alicia Keys, un retour très attendu

Cette nouvelle année commence très fort pour Alicia Keys. Et pour cause, ses derniers titres font déjà un carton aux quatre coins du monde. Comme «Time Machine», «Show Me Love» en collaboration avec Miguel ou encore «Underdog». Dans ce morceau Alicia Keys transmet un message d’espoir : «Il était sans nom, il était sans-abris (…) Une conversation, un moment simple, ces choses qui nous changent si nous les remarquons quand nous levons le regard parfois».

Les fans sont également très impatients de découvrir le contenu de ce prochain album. La chanteuse est bien connue pour aborder des thèmes qui la touchent personnellement, mais qui s’adressent également au plus grand nombre d’entre nous. Mais en attendant, la star sera aussi présente pour un NRJ Live Session le 4 février prochain. Tentez de gagner vos places dès maintenant !