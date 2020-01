Adele répond à un fan sur sa perte de poids

La perte de poids d’Adele suscite bien des commentaires. Les fans sont curieux de savoir comment l’interprète de «Hello» a perdu autant de poids en si peu de temps. Selon les dernières informations, la chanteuse aurait perdu pas moins de 18 kilos grâce à un entraînement sportif intensif et un rééquilibrage alimentaire.

L’artiste âgée de 31 ans profite pleinement de quelques jours de vacances aux côtés d’Harry Styles et James Corden sous le soleil des Caraïbes. Et visiblement, le trio a passé d’excellents moments. Ils ont d’ailleurs donné un très généreux pourboire mais aussi rencontré quelques fans.

«Adele est venue et s’est assise à côté de moi et de mon amie et m’a dit ‘alors, que puis-je faire pour vous les filles’ ? Nous étions tellement excitées. Nous lui avons parlé pendant un petit moment, puis elle a demandé à Harry Styles de venir s’assoir avec nous. Nous avons pris une photo et nous avons parlé une quinzaine de minutes.»

Adele se confie sur sa perte de poids

Avec le buzz créé autour de la perte de poids d’Adele, cette dernière a finalement confié avoir perdu bien plus de poids: «Elle a dit qu’elle avait perdu environ 45 kilos et que c’était une expérience positive. Elle semble heureuse et elle est magnifique. Elle semble vraiment à l’aise.»

Effectivement, Adele a retrouvé le sourire malgré des derniers difficiles en raison de son divorce d’avec Simon Konecki. Selon un proche, elle se sentirait «plus sexy que jamais» et «a beaucoup appris sur elle-même cette année, et perdre du poids est devenu plus facile.»