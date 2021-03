Zoom sur "Je sais pas danser", la chanson créée par Natoo pour Just Dance

Quand Natoo fait son entrée dans le jeu "Just Dance"

Véritable phénomène de société dans l’univers des jeux vidéo, "Just Dance" a révolutionné les soirées (et les après-midi) d’un très grand nombre de personnes à travers le monde. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu (et qui auraient vécu sur la planète Mars pendant toutes ces années), le principe est simple. Sur un hit des plus grandes stars internationales de la musique, l’objectif est de reproduire au mieux une chorégraphie imposée pour marquer le plus de points. Et parmi le public addict de "Just Dance", on retrouve la youtubeuse française Natoo.

Une collaboration exceptionnelle avec Ubisoft

En 2017, Ubisoft, l’éditeur du jeu vidéo, signe une collaboration exceptionnelle avec Natoo. Il faut dire qu’à l’époque, déjà, Natoo s’inscrit parmi les plus grandes youtubeuses françaises. Pour la sortie de "Just Dance 2017", Ubisoft et Natoo décident d’enregistrer un titre inédit. Clin d’œil au jeu vidéo (et à ses talents de danseuse), Natoo opte pour le titre "Je sais pas danser". Mais la collaboration ne s’arrête pas là. Pour la première fois dans le jeu, une personnalité est invitée à réaliser directement la chorégraphie de la chanson ! Alors que des personnages fictifs remplacent habituellement les Ariana Grande, Britney Spears, One Direction, etc., Natoo dévoile son propre visage aux fans de "Just Dance". Et va même encore plus loin. Les chiennes de la youtubeuse française, Lola et Kitty, font elles aussi une apparition dans "Just Dance". Dans la suite logique de cette collaboration, Natoo participe également à quelques événements organisés autour du jeu vidéo, comme la très célèbre "Just Dance World Cup".

De quoi parle la chanson "Je sais pas danser" ?

Dans "Just Dance", la chorégraphie compte évidemment beaucoup plus que les paroles de la chanson. Cela n’empêche pas de s’intéresser un peu plus en détail à la chanson de Natoo pour "Just Dance 2017". Dans "Je sais pas danser", l’ancienne policière raconte l’histoire d’une jeune femme qui s’offre un moment en boîte de nuit alors que ses talents de danseuse sont très limités. Mais cette jeune femme ne s’embête pas avec le regard des autres, elle assume complètement. Autobiographique, cette chanson s’adresse ainsi à toutes celles (et tous ceux) qui ont le sentiment de danser comme un pro, alors que pas du tout. Avec "Je sais pas danser", Natoo est parvenue à se faire une place aux côtés de Katy Perry, Ed Sheeran, Luis Fonsi ou encore Major Lazer. Rien que ça !