« Star Academy » : Héléna, Julien, Lénie... Que deviennent-ils ?

Alors que Julien était aux portes de la victoire, Pierre Garnier est sorti gagnant de la 11ème édition de la « Star Academy », sur TF1. Sous le feu des projecteurs, le grand vainqueur poursuit aujourd'hui son ascension. Avec 100.000 euros en poche, un contrat chez Universal et un premier single "Ceux qu'on était", son destin semble tout tracer. D'autres candidats de cette nouvelle promo se distinguent également, malgré leur défaite: Lénie, Héléna et Julien. Focus sur les trois anciens élèves.

Lénie chez Sony

Pour commencer, Lénie a signé chez Sony. Peu de temps après son élimination, la starlette a été aperçue par ailleurs au défilé Jacquemus aux côtés de Djébril. Dans un documentaire diffusé ce week-end sur TF1, la jeune élève affirme qu'elle prépare actuellement son premier single. « J'aime beaucoup la soul, vraiment beaucoup. D'après moi, c'est le style qui me va le mieux avec une signification super profonde dans le message », a-t-elle confié.

A seulement 18 ans, la jeune femme avait peur de ne plus avoir de but après son aventure au château de Dammarie-lès-Lys, heureusement pour elle, la flamme est vite revenue : « J'avais peur de ça à la Star Ac’, de me dire 'OK, j'ai réalisé tous mes rêves, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?', et maintenant j'ai plein d'autres choses qui me viennent en tête ».