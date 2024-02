Julien de la « Star Academy » : son premier single « Comme tout le monde » arrive

« Comme tout le monde », a été écrit par Tibz et Vincha, des paroliers qui ont notamment travaillé pour Zaz ou Barbara Pravi. Ce morceau est celui qui a retenu l’attention de Julien. Les paroles : « La nuit j'partais dans mes rêves pendant des heures, j'me faisais des grands films où c'était moi l'acteur » ont touché particulièrement le jeune chanteur. Un texte qui fait écho à son histoire personnelle, et qui l’ont fortement ému : « Ça a failli me tirer deux trois larmes, je ne sais pas si c'est la fatigue qui parle mais punaise ».

Une bonne nouvelle pour l’artiste qui, d’habitude, préfère écrire ses propres paroles. Ce texte fait exception, comme Julien l’a déclaré dans les colonnes de Ouest France : « J’ai l'habitude d'écrire mes textes et de faire des compositions, donc il y a toujours un peu de stress sur comment ça va sortir, mais j'en suis ravi. On va le retravailler. Je peux vous dire juste une chose, c'est quelque chose qui me ressemble. Si les gens aiment qui je suis, le single devrait leur plaire ».

Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée. Les fans ont hâte d'écouter le premier morceau de Julien, « Comme Tout le Monde », un titre qui promet d'être intense !