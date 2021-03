Sissy MUA : les clés du succès de sa chaîne YouTube !

Une multitude de conseils sur le sport et le bien-être

Sissy MUA est l’une des fitgirls les plus connues et les plus suivies sur les réseaux sociaux ! Et pour cause : régulièrement, la jeune femme publie des vidéos consacrées au sport et au bien-être, tout en se montrant pédagogue et enthousiaste. Les abonnés n’ont que l’embarras du choix. D’abord, ils peuvent réaliser des séances de sport en même temps que Sissy : "20 minutes brûle-graisses et ventre plat", "10 minutes abdos et gainage", "15 minutes haut du corps", etc.

À eux de choisir la partie du corps qu’ils veulent travailler ! La jeune femme ne se contente pas de mettre en ligne des vidéos sur la musculation et le fitness. Elle donne également une multitude de conseils pour se sentir mieux dans son corps. "Activer son transit & dégonfler son ventre", "Préjugés sur les fitgirls", "Perdre du poids de façon localisée", "Comprendre son acné pour mieux la soigner", etc.

Des idées de recettes à la fois savoureuses, saines et faciles !

Sissy MUA, c’est aussi de nombreuses astuces en matière de nutrition. L’influenceuse n’hésite pas à publier des vidéos "Une journée dans mon assiette" pour montrer à ses abonnés ce qu’elle mange au quotidien et leur donner des idées. Elle filme également des recettes de cuisine variées : smoothies protéinés, pâte à tartiner healthy, bowlcake protéiné et végan, crêpes fit, muffins végans à la noix de coco, etc.

Toujours concernant la nutrition, Sissy MUA raconte son expérience du jeune intermittent, met en avant les erreurs à ne pas faire en matière d’alimentation, donne son avis sur la diète cétogène, etc.

De nombreux vlogs qui font voyager les abonnés

Sissy MUA et son compagnon Tini ont eu l’occasion de partir plusieurs fois à l’étranger. Le jeune couple en profite d’ailleurs pour filmer les coulisses de leurs aventures en Thaïlande, en Indonésie, en Grèce, à Tahiti, etc. Un moyen pour les abonnés de découvrir la jeune femme dans un autre contexte !

En plus de ses voyages à l’étranger, Sissy MUA filme ses courses, ses séances shopping, son déménagement, certains aspects de sa vie personnelle ou encore ses rencontres avec d’autres fitgirls comme Michelle Lewin, Sandra Prikker ou encore Alice Matos. L’une des clés du succès de Sissy ? Publier des contenus variés !

Une dose d’humour et de bonne humeur

Le succès de la chaîne YouTube de Sissy MUA réside aussi dans l’interactivité qu’elle a mise en place avec ses abonnés. Tous les jours, la fitgirl publie des stories sur Instagram en relayant ses nouvelles vidéos, en donnant son avis sur de nombreux sujets, en mettant en avant les transformations réussies des "fitgens" (les membres de sa communauté), etc. La motivation et la passion sont les deux notions qui ressortent de ses réseaux sociaux, en plus de l’humour et de la bonne humeur qui sont constants.