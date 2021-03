Sissy MUA : à quoi ressemble la journée type de la fitgirl Sissy MUA ?

La création de contenus : une tâche récurrente dans les journées de Sissy !

Sissy MUA est présente sur plusieurs réseaux sociaux : YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Tous les jours, la jeune femme publie du contenu pour alimenter chacun de ses médias personnels : photos spontanées ou réalisées lors de shootings, concours pour ses abonnés, collaborations avec des marques, challenges, recettes de cuisine, looks, vidéos filmées lors des séances de sport, etc.

Cependant, certaines journées ne se ressemblent pas ! Sissy MUA n’hésite pas à filmer les coulisses de ses tournages (shootings pour ses e-books et ses livres, rencontres avec d’autres youtubeurs…) et de ses voyages (Thaïlande, Brésil, Tahiti, Argentine, Grèce…) pour partager son ressenti avec ses abonnés. L’objectif ? Veiller à créer une interaction avec les "fitgens" (le nom des membres de la communauté de Sissy MUA) tout en offrant du contenu varié. Gérer des réseaux sociaux, c’est également répondre quotidiennement aux commentaires des abonnés : remerciements, réponses aux questions ou remarques, encouragements, etc.

Le sport, une passion avant d’être un métier

Dans ses interviews et ses vidéos, Sissy MUA explique qu’elle se rend à la salle de sport tous les jours. C’est le soir que la fitgirl effectue ses séances, généralement entre 20h et 22h.

En raison de la fermeture des salles pour cause de Covid-19, Sissy MUA filmait des vidéos de sport à son domicile : toujours disponibles sur sa chaîne YouTube, elles permettent aux sportifs débutants ou confirmés de rester en forme. "Circuit express perte de gras et abdos", "20 minutes brûle-graisses et ventre plat", "Cardio brûle-graisses et abdos intenses"… il y a pour tous les besoins et tous les niveaux. Qui dit filmer des vidéos dit aussi gérer le montage avant la publication : visionner et trier les prises de vues, insérer une voix off, effectuer les transitions…

Être une fitgirl et une influenceuse, c’est aussi gérer tout le côté administratif !

Le quotidien de Sissy MUA ne consiste pas uniquement à publier du contenu sur internet ! Au contraire, la jeune femme doit aussi réaliser de nombreuses tâches administratives et comptables. Elle passe donc beaucoup de temps devant son ordinateur. En plus de gérer ses propres réseaux sociaux, Sissy MUA publie du contenu pour Train Sweat Eat, une entreprise spécialisée dans les programmes fitness qu’elle a elle-même fondée avec son compagnon, Tini.

Disponible sur smartphone, cette application s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin d’un suivi et de conseils en matière de sport et/ou de nutrition pour atteindre leurs objectifs. La création d’une telle entreprise requiert la mise au point de nouveaux programmes, une réflexion sur les tarifs, la gestion de la boutique en ligne, une étude de l’évolution des inscriptions à l’application Train Sweat Eat et des abonnements, etc.