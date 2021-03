Sissy MUA, Jujufitcats, Justine Gallice : zoom sur les fitgirls les plus suivies sur Instagram

Juju Fitcats : entre cuisine, crossfit et humour !

Justine Becattini, alias Juju Fitcats, a fait son apparition sur YouTube en septembre 2017. Celle qui s’est mise en couple avec Tibo InShape n’a pas hésité à parler de sa propre histoire sur les réseaux sociaux, devenant un modèle de courage pour de nombreux abonnés : la fitgirl a réussi à vaincre l’anorexie grâce au sport ! Quotidiennement, elle donne des conseils en matière de nutrition et d’exercices physiques via ses posts et ses stories Instagram. Juju Fitcats publie des photos très drôles et ne se prend jamais au sérieux ! Elle a également sorti un livre intitulé "50 nuances de patate douce" en 2019, dans lequel elle propose des recettes simples et goûteuses. En mars 2021, elle cumule plus de 2,7 millions d’abonnés (ses "fitcats") !

Sissy MUA : des conseils fitness, nutrition et lifestyle au quotidien !

"Deviens la meilleure version de toi-même" et "Un esprit strong dans un corps strong" : telles sont les devises de Sissy MUA. Dans ses posts et ses stories Instagram, la jeune femme publie du contenu lié au sport : challenges (seule ou avec son compagnon @fitwtini), séances de fitness en live, exemples de transformations grâce au sport, cours de yoga ou de méditation, etc. En mars 2021, Sissy MUA cumule plus de 1,3 million d’abonnés (ses "fitgens") sur Instagram. Elle relaie également ses vidéos YouTube : "Une journée dans mon assiette", "Être fit à la maison en 5 conseils" ou encore "Manger healthy et bio à moins de 5 euros par jour" font partie de ses vidéos les plus regardées.

Justine Gallice : spécialiste du fitness !

Justine Gallice est la créatrice, avec son compagnon Thibault Geoffray, du "My Fiit Challenge". Le but ? Raffermir son corps grâce à un programme à suivre en temps réel. Pour motiver sa communauté de plus de 671 000 abonnés (sur Instagram), la fitgirl n’hésite pas à mettre en avant les transformations suivies par les challengers. Justine Gallice, c’est aussi une multitude de conseils en matière de musculation et une volonté de permettre à chacun d’atteindre ses objectifs personnels. "10 aliments anticellulite", "Tout savoir sur les compléments alimentaires", "5 erreurs fitness que tout le monde fait"… telles sont ses vidéos les plus vues !

Sonia Tlev, créatrice du Top Body Challenge

Passionnée par le sport, Sonia Tlev a notamment pratiqué le basketball, le volleyball, l’athlétisme ou encore la gymnastique. En 2014, elle crée son premier challenge avec la promesse suivante : "Devenez votre meilleure version en moins de 12 semaines". La fitgirl est devenue maman en 2017 : depuis, elle distille de nombreux conseils concernant la grossesse et la période du post-partum. Elle a d’ailleurs créé des programmes spéciaux pour les mamans qui souhaitent effectuer un renforcement musculaire tout en douceur après leur rééducation périnéale.