Sissy MUA : ses 5 livres pensés pour votre forme physique

"Mon cahier Beach body" : pour se "préparer en mode été"

Au printemps 2016, Sissy MUA publie son premier livre. Écrit par la fitgirl en personne, il est illustré par Audrey Bussi et Isabelle Maroger. Intitulé "Mon cahier Beach body", cet ouvrage a pour objectif d’aider les personnes qui le souhaitent à préparer leur corps à l’été. Sissy MUA propose un bikini challenge personnalisé en 3 semaines, donne des idées de recettes healthy pour se faire plaisir tout en faisant le plein d’énergie, distille des conseils en matière de soins du corps et aide ses lecteurs à décompresser grâce à des exercices de stretching.

"Sissy Fitness Body Book" : tout savoir sur la méthode, le programme et le parcours de Sissy

Envie de connaître tous les secrets de Sissy MUA ? Après une présentation de la jeune femme, les lecteurs découvrent les 20 règles d’or qui accompagnent un programme sportif ("Tout donner pendant ses trainings", "Ne négliger aucune partie du corps", etc.). Trois programmes sont proposés : le premier pour les débutants qui n’ont pas de matériel ; le deuxième pour les sportifs de niveau intermédiaire qui disposent de matériel et le troisième pour les sportifs qui s’entraînent en salle de musculation.

"Sissy Strong Fitness Body Guide" : tout savoir sur la méthode 100 % musculation de Sissy

Sorti à la rentrée 2018, ce livre est consacré à la musculation en salle. Que contient-il ? La philosophie de Sissy MUA, des conseils sur l’alimentation et trois programmes de musculation intensifs qui s’étalent sur 6 mois et qui vont crescendo ! La jeune femme divise ses programmes en différentes phases, elles-mêmes composées de plusieurs séances. Toutes les parties du corps sont mises à l’honneur : les épaules, les jambes, etc. Affiner sa silhouette, galber et sculpter son corps, développer son corps et prendre du poids… à chacun son objectif !

"Nutrition Body Book" : le guide alimentaire de la saison automnale

Intitulé "Nutrition Body Book", cet ouvrage est sorti à l’automne 2020. Il est entièrement dédié à l’alimentation et s’adresse aux personnes qui désirent reprendre en main leur nutrition. La fitgirl propose près de 70 recettes à la fois saines, gourmandes et simples à réaliser. Cookies à l’avoine, patate douce au four, curry vert de légumes, chaussons au poulet… L’objectif ? Se faire plaisir tout en mangeant équilibré.

"Recettes fitness" : un e-book de recettes protéinées, healthy et pas chères

Envie de plats toujours plus savoureux et équilibrés ? Rendez-vous sur l’e-book de Sissy MUA et de son compagnon, @fitwtini. Cette fois-ci, ce sont des recettes spéciales pour l’été qui sont proposées aux abonnés en quête d’idées culinaires sucrées ou salées. Le petit plus ? Ces recettes à petit prix sont rapides à préparer et à la portée de tous, quel que soit le niveau de cuisine.