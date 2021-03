Que signifient les tatouages d'EnjoyPhoenix?

Enjoy

C’est le tout premier tatouage de l’influenceuse ! C’est à tout juste 18 ans qu’elle a fait tatouer ce petit mot sur sa côte. À cette époque, elle explique que tout allait bien dans sa vie, qu’elle se sentait bien dans sa peau. Enjoy représentait son aventure sur sa chaîne YouTube et son identité d’EnjoyPhoenix. Mais en grandissant et en diversifiant ses activités, la jeune femme s’est de moins en moins sentie en accord avec son personnage youtubesque, au point de commencer à rejeter son tatouage. Après plusieurs mois de réflexion, elle a pris la décision de le faire retirer.

Les phases de la lune

Situé sur son avant-bras, ce tattoo est l’un des plus récents de l’influenceuse. Passionnée d’ésotérisme, elle souhaitait – comme elle le dit elle-même – une pièce qui fasse ressortir son côté "sorcière" ! En choisissant les différentes phases lunaires, EnjoyPhoenix symbolise ainsi un cycle, avec un début et une fin. Elle avoue d’ailleurs être particulièrement sensible au cycle de la lune. Ce qui lui a plu dans ce tatouage de créateur, c’est aussi son côté minimaliste et géométrique…

Des fleurs des champs

Il s’agit d’un cover… Autrement dit, d’une pièce qui recouvre un ancien tatouage. Pour la petite histoire, la youtubeuse s’est fait tatouer une plante à Londres, au niveau du poignet droit. En plus de ne pas être à son goût, le tattoo a commencé à "baver" au bout de quelques mois. Une catastrophe ! EnjoyPhoenix a donc fait appel à un autre tatoueur pour le recouvrir. Cette fois-ci, la pièce lui convient parfaitement : un ensemble élégant et délicat composé de petites fleurs sauvages. Pour elle, les fleurs représentent la féminité et l’épanouissement personnel.

Une constellation

Ce tatouage qu’elle a en commun avec sa petite sœur se trouve au niveau de sa nuque, là où elle a une tache de naissance ! Il schématise la constellation de la balance qui correspond au signe astrologique de sa sœur tandis que cette dernière s’est fait tatouer la constellation du poisson qui – vous l’aurez compris – est le signe zodiacal d’EnjoyPhoenix !

Le dicton

Réalisé en soirée Maybelline, le tatouage qu’EnjoyPhoenix a à l’intérieur du bras gauche est une phrase tirée du dessin animé Rebelle : "You have to be brave enough to see it". Tel un mantra, cette citation revêt une réelle signification pour la youtubeuse : il faut être assez courageux pour suivre son destin. En plus d’être profondément attachée à l’univers Disney, la jeune femme avoue croire à la destinée.

Le petit cœur

Erreur de jeunesse ? À en croire EnjoyPhoenix, on pourrait le dire ! Décidée à le faire enlever, la jeune femme explique avoir choisi de faire ce petit cœur sur sa cheville alors qu’elle était en vacances avec une copine à Mykonos. Pour la petite histoire, l’influenceuse raconte avoir réalisé cette pièce comme un symbole d’amitié. Malheureusement, les liens avec cette amie semblent s’être totalement distendus… d’où cette envie de se faire détatouer !