Lena Situations: que raconte son livre au succès incroyable?

Une ascension fulgurante

Née en 1997, Léna Mahfouf est une Parisienne totalement assumée ! Mais si la capitale est son terrain de jeu favori, l’aura de l’influenceuse dépasse aujourd’hui largement les frontières du périphérique. Il faut dire que depuis la création de sa chaîne YouTube en 2017, la jeune femme a fait du chemin. D’abord, elle a changé son nom de ville pour son nom de scène. Désormais baptisée Léna Situations, elle enchaîne depuis les vidéos dans lesquelles elle expose sa vie, entre missions shopping et conseils beauté. Et ça marche ! En quelques mois, Léna Situations voit les abonnés se presser aux portes de sa chaîne mais aussi de ses comptes Twitter et Instagram. Avec ses 1,8 million de vues sur YouTube et 2,9 millions de followers sur Insta, Léna en impose comme on dit… Consécration ultime : Vanity Fair la classe parmi les 50 Françaises qui ont fait 2020 ! Et son e-réputation intéresse les plus grandes marques qui ne manquent pas d’utiliser sa notoriété pour du placement de produits.

La naissance d’un best-seller

Curieuse et touche-à-tout, Léna Situations n’est pas du genre à se reposer sur son succès. Femme de challenge, elle décide de diversifier ses supports de communication en se lançant dans l’écriture. À tout juste 23 ans, la jeune influenceuse sort son premier livre. Intitulé "Toujours plus", l’ouvrage reprend les codes de la littérature "bien-être" et "développement personnel" auxquels s’ajoute la patte Léna Situations, c’est-à-dire une dose de naturel, une once de spontanéité et une pincée d’autobiographie. La recette fonctionne. Tellement d’ailleurs que le livre se classe très rapidement en tête des ventes. Pas moins de 150 000 exemplaires vendus, ce qui – dans le milieu de la librairie – s’apparente à un raz-de-marée. Publié chez Robert Laffont, "Toujours Plus" se hisse au rang des meilleures ventes de la rentrée littéraire 2020, devant les grandes plumes françaises et internationales, ce qui ne manque pas de susciter les jalousies et d’attiser les critiques.

Un livre très "self-care"

Enjoy Phoenix, Fabien Olicard, Bilal Hassani… De nombreux youtubeurs avant elle ont publié leur propre livre comme s’il s’agissait en fait d’un produit dérivé de leur activité en ligne. Une sorte de produit réel, tangible et manipulable par les milliers de jeunes qui les suivent quasi quotidiennement. Invitée sur le plateau de Quotidien présenté par Yann Barthès, Léna Situations utilise un outil promotionnel assez nouveau pour elle et pour la génération qui la suit. En effet, la télévision n’est plus – pour les jeunes – le canal de communication par excellence. Mais pour toucher un plus large public, Léna Situations s’autorise quelques incartades télévisuelles remarquées ! À l’occasion de son passage, la youtubeuse a ainsi présenté son livre dans lequel elle donne des conseils à ses lecteurs pour lutter contre la déprime et mettre du fun dans leur vie.