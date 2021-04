Quand Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito interprétaient "Roméo et Juliette" sur scène !

Un pari perdu à l’origine de cette représentation théâtrale

Pour comprendre comment Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito se sont retrouvés à jouer du William Shakespeare sur scène, il faut d’abord situer le contexte. Comme c’est souvent le cas dans les bandes de potes, tout commence par un défi, plus ou moins sportif. Avec leur chaîne YouTube Warrior, McFly et Carlito ont en effet pris l’habitude de réaliser tout un tas de missions déjantées. Pour pimenter cette activité, le duo décide de défier deux des plus grands youtubeurs français, Squeezie et Cyprien. Le perdant doit alors s’engager à se soumettre à un gage choisi par les vainqueurs. Quelques jours après avoir perdu leur défi face à McFly et Carlito, Squeezie et Cyprien découvrent donc ce qui les attend : ils devront interpréter la pièce de théâtre "Roméo et Juliette" sur scène devant des spectateurs.

Du théâtre pour la bonne cause

Malgré tout leur talent de comédiens et d’humoristes capables de se mettre en scène dans leurs vidéos, Cyprien et Squeezie ont, vous vous en doutez, accueilli la nouvelle avec une certaine réticence. Entre poster des vidéos où l’on réalise des défis et monter sur scène dans un théâtre, il y a quand même un grand pas à franchir. Fidèles à leur réputation, les deux youtubeurs ne se sont pour autant pas dégonflés. En accord avec McFly et Carlito, Squeezie et Cyprien ont même pris la décision de faire ça en grand et pour une association. L’argent récolté grâce à la billetterie est ainsi intégralement reversé à l’association "Comme les autres", une association qui vient en aide aux personnes souffrant d’un handicap.

Un record sur Twitch

La vente des places (environ 500) en quelques minutes laissait déjà présager le succès de l’opération. Diffusée en direct sur Twitch, la représentation théâtrale de Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito a attiré 390 000 internautes, nouveau record pour la plateforme. Sur scène, Squeezie et Cyprien tentent tant bien que mal de se glisser dans la peau des personnages imaginés par William Shakespeare. Rejoints par McFly et Carlito, ils finissent peu à peu par prendre confiance en eux. Le texte, lui, s’éloigne un peu de l’œuvre originale. Que les amateurs de théâtre classique ne s’offusquent pas de voir la rivalité entre les Montaigu et les Capulet être comparée à la rivalité entre Kaaris et Booba. Au fil des minutes, la pièce de théâtre se transforme même en un joyeux bordel. Roméo combat par exemple Tybalt dans une partie de Super Smash Bros. Brawl. L’essentiel demeure toutefois d’abord d'avoir relevé le pari, et de l’avoir fait pour la bonne cause. Rien ne dit que tous les youtubeurs français auraient accepté de se mettre autant en danger.