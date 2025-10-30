Paris Games Week 2025 : à quoi s’attendre pour cette nouvelle édition ?

C’est le retour de la grande réunion du gaming cette semaine en partenariat avec NRJ. Avec plus de 40 millions de joueurs en France, le plus grand salon du jeu vidéo du pays promet une expérience immersive qui dépasse le cadre du gaming avec de nombreuses nouveautés et des moments forts attendus. La Paris Games Week 2025 débute ce jeudi 30 octobre.
Des sessions nocturnes pour la première fois
C’est la grande nouveauté de cette édition. Pour la première fois depuis la création du salon, la PGW proposera des sessions nocturnes, baptisées "Night Sessions", qui se dérouleront chaque soir du jeudi 30 octobre au samedi 1er novembre, de 21h30 à 23h30, dans le mythique Dôme de Paris, rebaptisé cette année la scène PGW/Coca Cola. Un espace XXL qui accueillera aussi bien des finales de e-sport, que des concerts, des shows artistiques ou encore des performances de créateurs du streaming.
Au programme des Night Sessions :
- "Coupe de France de Blind Test" By BigFlo – Animé par BigFlo, la plus grande compétition de Blind Test française se jouera en live sur la scène du Dôme - Jeudi 30 octobre à partir de 18h30
- Concert "Clair Obscur : Expedition 33 / A Paint Symphony" - Une performance musicale immersive autour du jeu "Expedition 33", accompagné d’un orchestre - Jeudi 30 octobre à partir de 21h30
- Soirée exclusive "Naza x Akiro" - Une fusion entre rap et gaming avec Naza et Akiro pour un show live et des sessions de jeu géantes sur scène - Vendredi 31 octobre à partir de 18h30
- Concert "PGW Festival By BigFlo" - Un show live sur scène de Bigflo et Oli, Jolagreen23 et Marianne – Vendredi 31 octrobre à partir de 21h30
- Le Quiz "Paris Game Master" - Un quiz culturel sur le gaming animé par Samuel Etienne, qui opposera BigFlo et Avamind vs Mastu et Etoiles – Samedi 1er novembre à partir de 18h30
- L’animation "Les Loups Garous de Thiercelieux" - Animé par Panayotis Pascot et Fary, le célèbre jeu du Loups Garou prendra place sur la scène du Dôme de Paris avec des invités exceptionnels – Samedi 1er novembre à partir de 21h30
Le jeu vidéo restera néanmoins au cœur de la PGW
Malgré une forte présence de l’espace digitale, le gaming reste la star de cette édition. Les Grands constructeurs et éditeurs sortent le grand jeu.
- Nintendo : Les visiteurs pourront découvrir Légendes Pokémon : Z-A, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond ou encore Kirby Air Riders avec la Switch 2.
- Xbox proposera une vingtaine de bornes jouables et les titres très attendus Gears of War: Reloaded, Ninja Gaiden 4, et The Outer Worlds 2. Les visiteurs pourront également tester la ROG Xbox Ally, console portable conçue avec Asus.
- Capcom frappe fort avec plusieurs avant-premières mondiales : Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3 et la deuxième édition de la Street Fighter Academy.
- Ubisoft fête les 30 ans de Rayman et présente en avant-première Anno 117: Pax Romana, aux côtés de Just Dance 2026 et de nombreux shows participatifs.
Le salon rendra hommage au 30 ans de PlayStation et de Rayman dans un espace rétro avec des consoles mythiques et des DJ sets. Côté création, le Pavillon Game France célèbrera la diversité du jeu vidéo français, du studio indépendant.
E-Sport et expérience live
Au programme, les compétitions les plus attendues prennent une dimension XXL avec la "Trackmania World Cup", les EMEA Masters de "League of Lengends" et la Coupe de France de "Rocket League". EVA, leader de l’e-Sport en réalité virtuelle, reviendra même avec un nouveau jeu exclusif.
Pop Culture, cartes et Cosplay
La PGW 2025 se veut plus que jamais un rendez-vous de partage pour les passionnés avec son emblématique zone de cosplay géante mais également le traditionnel espace Manga et Geek Market et proposera un Gala TCG entièrement consacré aux cartes à collectionner.
Rendez-vous du jeudi 30 octobre au dimanche 1er novelbre à Paris Expo Porte de Versailles pour quatre jours de fête et de partage intensif.