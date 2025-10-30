Paris Games Week 2025 : à quoi s’attendre pour cette nouvelle édition ?

Le jeu vidéo restera néanmoins au cœur de la PGW

Malgré une forte présence de l’espace digitale, le gaming reste la star de cette édition. Les Grands constructeurs et éditeurs sortent le grand jeu.

Nintendo : Les visiteurs pourront découvrir Légendes Pokémon : Z-A, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond ou encore Kirby Air Riders avec la Switch 2.



Xbox proposera une vingtaine de bornes jouables et les titres très attendus Gears of War: Reloaded, Ninja Gaiden 4, et The Outer Worlds 2. Les visiteurs pourront également tester la ROG Xbox Ally, console portable conçue avec Asus.



Capcom frappe fort avec plusieurs avant-premières mondiales : Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3 et la deuxième édition de la Street Fighter Academy.



Ubisoft fête les 30 ans de Rayman et présente en avant-première Anno 117: Pax Romana, aux côtés de Just Dance 2026 et de nombreux shows participatifs.

Le salon rendra hommage au 30 ans de PlayStation et de Rayman dans un espace rétro avec des consoles mythiques et des DJ sets. Côté création, le Pavillon Game France célèbrera la diversité du jeu vidéo français, du studio indépendant.

E-Sport et expérience live

Au programme, les compétitions les plus attendues prennent une dimension XXL avec la "Trackmania World Cup", les EMEA Masters de "League of Lengends" et la Coupe de France de "Rocket League". EVA, leader de l’e-Sport en réalité virtuelle, reviendra même avec un nouveau jeu exclusif.

Pop Culture, cartes et Cosplay

La PGW 2025 se veut plus que jamais un rendez-vous de partage pour les passionnés avec son emblématique zone de cosplay géante mais également le traditionnel espace Manga et Geek Market et proposera un Gala TCG entièrement consacré aux cartes à collectionner.

Rendez-vous du jeudi 30 octobre au dimanche 1er novelbre à Paris Expo Porte de Versailles pour quatre jours de fête et de partage intensif.