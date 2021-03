Natoo, Norman, Cyprien: retour sur "Presque adultes", leur série commune

Trois youtubeurs à la télévision

En France, ils font partie des personnalités les plus influentes de la sphère YouTube et plus largement des réseaux sociaux. À eux trois ils comptabilisent aujourd'hui plus de 31 millions d'abonnés et près de 500 vidéos postées sur le site de partage de vidéos le plus utilisé au monde. Alors quand il a été question de créer une minisérie sur de jeunes gens en passe de devenir de vrais adultes, il y a fort à parier que Natoo, Norman et Cyprien ont coché toutes les cases! Et qui mieux qu'eux pour incarner ces personnages hauts en couleur?

Presque adultes, une idée dans l'air du temps

Composée de dix épisodes de six minutes, cette minisérie au nom très évocateur, Presque adultes, fut présentée sur la chaîne TF1 à l'été 2017. À l'origine du concept se trouvent principalement Norman et Cyprien qui ont été les deux premiers à bûcher sur le projet, à concevoir et écrire le scénario, Natoo ne les ayant rejoints que tardivement. Ainsi, après réflexion, ce qui devait être initialement un duo masculin est donc devenu un trio avec une présence féminine forte. Un équilibre et une complémentarité jugés essentiels afin d'apporter la plus grande crédibilité au scénario, de permettre à la série de s'adresser à tout le monde mais surtout d'être au plus près des enjeux de l'époque actuelle.

Une série transgénérationnelle

Parce qu'elle concerne à la fois les jeunes et les moins jeunes, Presque adultes se positionne comme une série transgénérationnelle. Non seulement celle-ci s'adresse aux 31 millions d'abonnés que compte Natoo, Norman et Cyprien, mais également au public traditionnel de TF1, qui ne connaît pas toujours les personnalités issues de la plateforme YouTube. En réalité, cette minisérie est donc destinée à l'ensemble de la famille.

Être adulte aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ?

Conçue et réalisée brillamment, Presque adultes, est donc une courte série qui se veut efficace et qui a le mérite d'entrer directement dans le vif du sujet des grands thèmes qui concernent la génération actuelle de trentenaires. En effet, on y retrouve les trois youtubeurs reconnus pour leur truculente jeunesse et leur humour quelque peu décalé mais très apprécié de millions d'abonnés, qui jouent une bande de jeunes gens confrontés aux soucis de la maturité. Extrêmement réaliste, car très proche des enjeux que peuvent connaître les trentenaires actuels, la série est d'autant plus crédible que les youtubeurs y jouent leurs propres rôles sans pour autant évoquer YouTube ou faire allusion à leur importante notoriété.