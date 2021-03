Natoo se confie sur sa rupture avec Kemar

Une vie trop exposée? Nathalie Odzierejko, plus connue sous le pseudonyme de Natoo, fait partie des Youtubeuses emblématiques en France. Avec son humour décalé, la jeune femme a séduit des millions de personnes.

Aujourd’hui, elle est suivie par plus de 5,18 millions d’abonnés sur la plateforme et par 3,8 millions sur Instagram. Si Natoo affiche toujours un grand sourire, ce n'a pas été évident à une certaine époque. En effet, il y a plusieurs années la jeune femme se sépare de son ancien petit-ami Kemar.

Tous les deux se sont beaucoup affichés sur les réseaux sociaux. Et une fois éloignés, ils ont été obligés d’annoncer la nouvelle à leurs abonnés. Dans une récente interview accordée à Paris Match, Natoo est revenue sur cette période.

«J'ai tendance à partager tout ce qui m'amuse. Mon ex me faisait rire, donc je le filmais. Je n'avais pas cette envie du 'vivions heureux, vivons cachés'. Mais ça m'a obligée à faire une annonce auprès de centaines de milliers d'inconnus pour dire : "On n'est plus ensemble". Et c'est très compliqué à faire. Ça m'a permis de voir les choses différemment», explique-t-elle.