Cyprien, Squeezie, Norman…: ces expressions que les Youtubeurs répètent sans cesse!

Le légendaire "Pourquoi?" de Cyprien

A priori, rien de moins surprenant qu’un "Pourquoi?" dans une vidéo YouTube qui s’interroge sur notre quotidien. Sauf qu’à toujours répéter "Pourquoi?" en exagérant un peu la prononciation de ce terme, Cyprien en a fait une expression passée dans le langage courant. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes (et de moins jeunes) terminent ainsi leur phrase avec le fameux "Pourquoi?" lancé par le rival de Squeezie. Un exemple? "Mon grand-père, à chaque fois qu’il sort il laisse son téléphone portable à la maison. Pourquoi ?".

Le tout aussi légendaire "Faux" de Norman

Il est, avec Cyprien, l’un des précurseurs en France dans l’exercice du métier de youtubeur. Et, comme Cyprien, Norman a misé sur un tic de langage ou une expression pour se démarquer des autres youtubeurs et lancer sa carrière (avec le contenu de ses vidéos évidemment). Sur la chaîne YouTube de Norman, beaucoup de vidéos débutent ainsi par des phrases incluant le mot "Faux". C’est le cas par exemple dans l’une de ses vidéos où il s’exclame en intro "Moi, si j’ai bien une qualité, c’est que je fais jamais de faute d’orthographe. Faux !".

Squeezie et sa volonté de voir la paix régner sur terre

En quelques vidéos seulement, Squeezie s’est imposé comme l’un des youtubeurs les plus célèbres de France. En grand spécialiste du gaming, Squeezie aurait pu nous proposer de belles formulations et expressions inspirées de l’univers des jeux vidéo. Le Français a pourtant choisi de miser sur le classique. À chacune de ces vidéos, Squeezie lance son traditionnel "Yo tout le monde". Et lorsque la vidéo se termine, il n’hésite pas à vouloir rappeler l’importance de la paix sur terre avec son "Peace".

Le "Damn" de Tibo InShape

On ne sait pas trop d’où ça vient, mais ce n’est pas très important. En revanche, on sait que l’on pourrait traduire ce "Damn" comme une façon de saluer les abonnés et les internautes qui ont cliqué sur l’une de ses vidéos. "Damn" est devenu en quelques mois la marque de fabrique de Tibo InShape, le youtubeur français adepte de musculation. Et le compagnon de Juju Fitcats semble avoir un don particulier pour s’approprier la langue de Molière. Outre son "Damn", Tibo InShape utilise régulièrement d’autres termes comme le "bibi" (comprenez le biceps) ou les meules (on vous laisse chercher la signification).

EnjoyPhoenix et sa drôle de façon de faire de la cuisine

Parmi les expressions que les youtubeurs répètent sans cesse, on aurait également pu mettre en avant l’une des expressions fétiches d’EnjoyPhoenix. Lorsqu’elle partage ses vidéos de cuisine, la Française ne peut s’empêcher de répéter l’injonction "mettez au four à 300 °C". Qui a dit que ses cookies étaient trop cuits?