Qui est Nemo, la star de l'Eurovision 2024 ?

Il succède à la grande gagnante de l'édition 2023, Loreen. Nemo est aujourd'hui une star européenne. En effet, il vient de remporter la compétition de l'Eurovision 2024. De son vrai nom, Nemo Bettler, le jeune artiste en jupette rose a marqué le concours grâce à sa chanson « The Code ».

Âgé de 25 ans et originaire du Canton de Berne, en Suisse, il est très connu dans son pays. Et pour cause, la star de l'année est un artiste précoce. Depuis sa plus tendre enfance, il sait jouer du piano, du violon et de la batterie. Il s'est notamment distingué dans de nombreuses compétitions à la télévision telles que « La France a un incroyable talent ». Mais ce n'est pas tout.