Candice de la Star Academy nous offre un beau cadeau avec « Fleurs Fanées » pour son anniversaire

« Fleurs Fanées » sera donc probablement dans un style afro-love, une très bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse. Dans les commentaires, fans et amis réagissent à cette belle annonce : « J’ai hâte de l’écouter en boucle » déclare Axel Marbeuf. Helena et Clara ont également réagi : « LETS GO j’vais chialer ».