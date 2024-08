Julien (« Star Academy ») sort son premier clip « Encore une fois »

Julien Lieb, finaliste de la 11e saison de la « Star Academy », a dévoilé ce vendredi 16 août le clip de sa chanson « Encore une fois ». Une chanson intense et déchirante, puisqu’elle évoque « la peur d’une perte après une histoire compliquée. »

« Le but, c'est que le public, notamment celui qui s'est fédéré autour de moi pendant et après l'émission, me découvre un peu plus dans mes failles, sur le passé qui m'a construit. D'où le piano voix qui est assez différent de la direction du projet, un peu plus incisif et moins chanté », annonçait-il.