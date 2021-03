Lola Dubini et les réseaux sociaux: «Mes abonnés me permettent de me sentir moins seule»

Lola Dubini se mobilise! La youtubeuse, chanteuse et comédienne a participé à un débat lors de la semaine de la presse et des médias dans l’école, le 26 mars dernier. Elle a ainsi tenté de répondre à la question: «Les réseaux sociaux nous rendent-ils malheureux ?». Présente sur Youtube depuis 2014, l’artiste n’a pas hésité à partager son expérience d’influenceuse auprès des jeunes.

«Les réseaux c’est quand même un espace de liberté incroyable. YouTube a été le premier réseau sur lequel j’ai eu autant de liberté. A l’époque, la télé ne nous permettait pas ça. On pouvait tout dire et chaque nature pouvait exister sans jugement au début. Après ça a changé. Pour moi les réseaux ont eu un effet libérateur.», a raconté Lola au micro d’NRJ.

Lola Dubini se sent moins seule grâce à sa communauté

Grâce à internet, Lola Dubini fait aujourd’hui preuve d’une grande ouverture d’esprit. «C’est une source d’information énorme sur plein de sujets différents. Je me sens plus tolérante grâce aux réseaux sociaux.»

La chanteuse a été harcelée durant sa jeunesse et a trouvé un refuge et une écoute qu’elle n’espérait plus sur les réseaux sociaux. «Grâce à internet j’ai compris que j’avais subi du harcèlement scolaire. Et c’est grâce à mes abonnés que j’ai réussi à passer à autre chose, je me suis sentie moins seule.»

Lola Dubini: ses conseils pour gérer les haters

Mais internet n’a pas que des côtés positifs. Twitter, Instagram, YouTube et bien d’autres plateformes peuvent être le lieu de déversement de commentaires négatifs.

Quels conseils donnerait Lola Dubini aux jeunes qui subissent des attaques de haters ou qui sont harcelés sur la Toile? «Si vous êtes face à ce genre de situation. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a aussi l’association e-Enfance, juste pour parler à des gens sur ce qu’on a très mal pris. Ça fait juste du bien de pouvoir en parler à quelqu’un. Il ne faut pas rester seul face à beaucoup de méchanceté. Il faut savoir se créer un cercle de bienveillance. Il faut essayer de prendre de la hauteur et être plus intelligent.», précise la chanteuse.

Lola Dubini ne veut propager que de l’amour. Elle vient d’ailleurs de dévoiler son premier clip «Pourquoi on s’aime», extrait de son album, «Je te le dis», à venir le 9 avril prochain.