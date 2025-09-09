"Les Frères Scott" : ces acteurs qui ont été en couple dans la vrai vie

La série Les Frères Scott, a marqué toute une génération avec ses histoires d'amour complexes. Mais saviez-vous que les intrigues amoureuses ne se limitaient pas aux plateaux de tournage ? Dans les coulisses de la série, plusieurs acteurs sont tombés amoureux. Et certains couples risquent de vous surprendre.
Sophia Bush en couple avec Chad Michael Murray
Lors de la diffusion des "Frères Scott", l’une des romances les plus célèbres et les plus médiatisées, a été celle de Sophia Bush (Brooke Davis) et Chad Michael Murray (Lucas Scott). À l'écran, leur histoire d’amour, heureuse et déchirante a passionné les fans. Dans la vraie vie, leur idylle a été tout aussi mouvementée.
Leur relation a débuté sur le tournage de la série en 2003. Les deux acteurs, âgés seulement d’une vingtaine d’années, se sont rapidement mis en couple, pour finalement se marier en 2005. Malheureusement, le mariage n’a duré que cinq mois. A l’époque les tabloïds soupçonnent Chad Michael Murray d’avoir été infidèle avec Paris Hilton, sa partenaire dans le film "La Maison de cire".
Après leur divorce, les deux acteurs ont dû continuer à jouer ensemble pendant des années. Leurs personnages de Brooke et Lucas ont d’ailleurs étaient à nouveau en couple alors que leurs deux interprètes ne s’aimaient plus.
Sophia Bush en couple avec James Lafferty et Austin Nichols
Après sa rupture avec Chad Michael Murray, Sophia Bush a connu deux autres relations importantes sur le plateau des "Frères Scott".
Elle a d'abord fréquenté James Lafferty (Nathan Scott) en 2008 mais leur histoire fut de courte durée.
Puis, la comédienne est tombée amoureuse d'Austin Nichols, qui a rejoint la série dans la peau de Julian Baker. Les deux stars se fréquentaient déjà par intermittence depuis plusieurs années avant qu'il ne rejoigne le casting. Sophia Bush a confié avoir été hésitante à l'idée de sortir avec un autre de ses collègues, mais Austin Nichols l'aurait convaincue en déménageant auprès d’elle et acceptant le rôle de son petit-ami dans "Les Frères Scott". Ils sont restés ensemble jusqu'en 2012, peu avant la fin de la série.
Des liaisons avec des rôles secondaires
Les romances sur le plateau ne concernaient pas uniquement les acteurs principaux. Après sa rupture avec Sophia Bush, Chad Michael Murray a fréquenté Kenzie Dalton, une figurante de la série. Malgré leur différence d'âge, il l'a demandée en mariage en 2006, alors que son divorce n'était pas encore finalisé. Le couple s'est séparé en 2013, après sept ans de fiançailles.
De son côté, Stephen Colletti, qui jouait Chase Adams, est sorti avec l'actrice Chelsea Kane, qui a rejoint la série pour jouer son amour à l'écran, Tara. Ils se sont fréquentés pendant environ un an avant de se séparer.