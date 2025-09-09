"Les Frères Scott" : ces acteurs qui ont été en couple dans la vrai vie

La série Les Frères Scott, a marqué toute une génération avec ses histoires d'amour complexes. Mais saviez-vous que les intrigues amoureuses ne se limitaient pas aux plateaux de tournage ? Dans les coulisses de la série, plusieurs acteurs sont tombés amoureux. Et certains couples risquent de vous surprendre.

Sophia Bush en couple avec Chad Michael Murray

Lors de la diffusion des "Frères Scott", l’une des romances les plus célèbres et les plus médiatisées, a été celle de Sophia Bush (Brooke Davis) et Chad Michael Murray (Lucas Scott). À l'écran, leur histoire d’amour, heureuse et déchirante a passionné les fans. Dans la vraie vie, leur idylle a été tout aussi mouvementée.

Leur relation a débuté sur le tournage de la série en 2003. Les deux acteurs, âgés seulement d’une vingtaine d’années, se sont rapidement mis en couple, pour finalement se marier en 2005. Malheureusement, le mariage n’a duré que cinq mois. A l’époque les tabloïds soupçonnent Chad Michael Murray d’avoir été infidèle avec Paris Hilton, sa partenaire dans le film "La Maison de cire".

Après leur divorce, les deux acteurs ont dû continuer à jouer ensemble pendant des années. Leurs personnages de Brooke et Lucas ont d’ailleurs étaient à nouveau en couple alors que leurs deux interprètes ne s’aimaient plus.