Caroline Receveur et Hugo Philip : comment leur histoire d'amour a-t-elle commencé ?

Suite à ça, Hugo Philip s'est dit : « quand j'ai vu qu'elle avait des tonnes de followers, je me suis dis : 'c'est pas la peine je vais pas lui envoyer un message' ». Malgré tout, son ami l'a encouragé à le faire. Et c'est ainsi que le jeune homme a fait le premier pas le 10 janvier 2017. « Hello Caroline ! On vient pas de se croiser Rue St Denis ? », lui a-t-il écrit par message privé. Une conversation digitale que la femme de 36 ans a d'ailleurs partagée récemment sur son compte Instagram.