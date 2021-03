Léna Situations et Nabilla : un duo inattendu d'influenceuses pour une future collaboration ?

Léna Situations et Nabilla : un duo mode et beauté

Léna Situations et Nabilla partagent des centres d’intérêt communs. Les deux femmes sont toutes deux reconnues comme étant des influenceuses dans leurs domaines respectifs. Léna Situations consacre sa chaîne YouTube aux conseils look, style et beauté. Elle a aussi récemment écrit un livre de développement personnel qui a rencontré un énorme succès.

De son côté, Nabilla s’est fait connaître du grand public grâce à son passage à la téléréalité. Elle a d’ailleurs sa chaîne YouTube dont le nom est tiré d’une célèbre réplique du reality show, Allo Nabilla. Elle est suivie par de nombreux abonnés. Depuis, elle a lancé sa propre marque de maquillage et de produits de beauté, Nabilla Beauty. C’est dans ce domaine qu’elle excelle. On comprend donc qu’il serait facile d’envisager une collaboration entre Léna Situations et Nabilla. Mais de quelle nature serait-elle ? Chaîne YouTube, émission, tutos ? Les paris sont lancés !

Une amitié surprise

Léna Situations partage presque tout avec sa communauté. Cependant, son amitié avec Nabilla était jusqu’alors passée inaperçue. Ce n’est que récemment que ses fans ont pu la voir apparaître dans une vidéo aux côtés de Nabilla. Cette dernière est installée à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et son fils.

Léna Situations avait annoncé à ses fans fin 2020 qu’elle passait quelques jours à Dubaï pour se reposer et pour être loin du tumulte parisien. Et à la grande surprise de sa communauté, elle a choisi de séjourner chez Nabilla. Lors de son passage, les deux acolytes ont produit une vidéo où l’on voit la plus âgée maquiller la plus jeune avec un des produits, en lui disant qu’elle a oublié de se mettre du highlighter. Seraient-ce les prémices d’une collaboration maquillage ? L’avenir nous le dira, mais cela en a tout l’air.

Deux influenceuses complices

Ce qui ressort du court séjour de Léna Situations à Dubaï, c’est cette belle complicité qu’elle partage avec Nabilla. Les fans des deux jeunes femmes ont pu constater une entente parfaite ponctuée de rires, d’humour et de moments intimes et familiaux. Plusieurs vidéos du séjour parmi la famille Benattia-Vergara ont été diffusées sur les réseaux respectifs des deux influenceuses.

On peut notamment les voir danser sur un des tubes de l’ex-petit ami de Nabilla, mais aussi partager des fous rires. Et, évidemment, à travers tout ça, elles en ont profité pour faire un petit peu de teasing. Entre les lignes, on pourrait donc déduire que la collaboration tournerait autour de la marque de Nabilla. Ce ne sont pour le moment que des suppositions. Des annonces devraient être faites prochainement.