Juju Fitcats revient dans l’émission «Les Traîtres» en tant qu’animatrice

L’influenceuse Juju Fitcats, Justine Beccattini de son vrai nom, poursuit sa carrière à la télévision. Après avoir animé la deuxième partie de soirée du show «La France a un incroyable talent» sur M6, elle redevient animatrice pour l’émission «Les Traîtres». La jeune femme sera à la tête du programme « Les Traîtres, révélations sur la suite… » en deuxième partie de soirée chaque semaine, à partir de la mi-août.

Ce rendez-vous promet aux téléspectateurs «des révélations sur la suite du jeu mais aussi des images inédites et des clés pour mieux comprendre et décrypter ce programme addictif», comme l’indique M6 dans un communiqué. Juju Fitcats sera accompagnée de chroniqueurs dont feront partie des anciens et des nouveaux candidats.

La fitgirl connait bien «Les Traitres» puisqu’elle a remporté le jeu l’an dernier. Juju avait d’ailleurs brillamment réussi à berner les autres candidats et avait même éliminé son fiancé TiboInShape dès le premier épisode de la deuxième saison.

Rendez-vous le 15 août prochain sur M6 pour retrouver la star du net à la télévision.