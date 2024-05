Juju Fitcats au casting de « Danse avec les Stars » ?

Un rêve d'enfant

Pour cela, Juju Fitcats avait passé des entretiens et des castings, qui s’étaient pourtant très bien déroulés. « J’avais adoré les danses de salon. Je me disais, ça va me faire un nouvel objectif sportif. Je vais me dépasser parce que c'est ça que j'aime dans cette émission. Et j'avais tellement hâte. », a-t-elle dit en dévoilant une vidéo des auditions aux côtés du danseur Jordan Mouillerac, avant de rappeler : « Et du coup ma seule chance de participer, je l'aurais utilisée, j'aurais été obligée de l'abandonner donc c'était juste inenvisageable pour moi et je suis quelqu'un qui a tellement envie de faire cette émission depuis mes 15 ans ».

« C'était très dur parce que je me faisais une joie de voir ce rêve se réaliser et d'avoir la sensation de le toucher du bout des doigts en fait », a-t-elle insisté.

Alors, la prochaine édition sera-t-elle la bonne ? Juju Fitcats entrera-t-elle dans l'aventure « Danse avec les Stars » ? On lui souhaite.