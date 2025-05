Isabeau De la Tour : 5 choses à savoir sur l'influenceuse du moment

Impossible de faire défiler son fil Instagram ou TikTok sans tomber sur les pas de danse d’Isabeau ou ses unboxings rythmés par ses cris de joie. Mais qui est vraiment Isabeau de la Tour, figure montante de la mode et de l’influence ? Voici cinq choses à savoir sur elle.

1. Elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité

Isabeau se fait connaître du grand public en 2020 grâce aux "Princes et les Princesses de l’Amour". Elle enchaîne ensuite avec "Objectif Reste du Monde" puis une seconde saison des "Princes et Princesses". "J’ai accepté d'y participer parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être m’aider pour ce que je voulais faire après", confie-t-elle à présent à ses abonnés. "C’est pas forcément quelque chose qui était fait pour moi, mais ça a changé ma vie et ça m’a permis de vous rencontrer."

2. Elle a eu recours à la chirurgie esthétique

Proche de sa communauté, Isabeau parle sans tabou de ses interventions chirurgicales. Elle a notamment eu recours à une rhinoplastie et à une augmentation mammaire. À 28 ans, elle partage régulièrement son expérience avec ses abonnés, en y ajoutant un discours de prévention. Elle cite notamment sa première rhinoplastie, qu’elle a dû retoucher récemment à cause d’un mauvais traitement médical.

3. Elle est diplômée d’une école de commerce

Avant sa carrière sur les réseaux sociaux, Isabeau a fait ses études à la Kedge Business School. "J’ai eu mon bac avec mention bien. J’ai ensuite fait une école de commerce à Bordeaux parce que je voulais devenir acheteuse dans la mode", explique-t-elle à sa communauté.

4. Elle est issue de la noblesse française

Sur Instagram, ses 958.000 abonnés la connaissent sous le nom d’Isabeau de la Tour. Mais ce n’est qu’un diminutif, son nom complet est Isabeau de la Tour de Saint Lupicin. En effet, elle porte le nom de famille de ses nobles ancêtres. Pour une vidéo TikTok, sa mère raconte : "on est une toute petite noblesse très simple du Jura. Nos ancêtres étaient des chevaliers, des juristes, et puis des avocats."

5. Elle vouvoie ses parents

Un détail qui intrigue souvent ses abonnés. Isabeau vouvoie ses parents depuis toujours. Pour la fan de skincare, c'est une tradition familiale qu’elle revendique comme un signe de respect et d'affection. Elle précise d’ailleurs que cette habitude n’a jamais été un frein à leur complicité : "c’est juste comme ça que j’ai été élevée."