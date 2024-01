Inès Reg et Kevin se séparent : l’humoriste annonce leur divorce

Choc sur la Toile ! Après six années de mariage, Inès Reg et Kevin Debonne mettent fin à leur histoire d’amour. L’humoriste a partagé la triste nouvelle sur son compte Instagram, en Story.

Après avoir publié une vidéo d’un train se dirigeant vers Biarritz, elle écrit : «Toi et moi, on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C’est s’aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s’est aimés. On ne regrette rien. C’est un magique souvenir».

En conclusion, elle ajoute avec émotion : « On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu’on a été, à l’endroit où l’on s’est dit oui. »