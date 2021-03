"Icônne" : que raconte le livre loufoque de Natoo ?

De policière à Youtubeuse

De son vrai nom, Nathalie Odzierejko, Natoo est installée sur YouTube depuis dix ans maintenant! En 2011, alors qu'elle est policière et affectée sur les brigades de nuit, la jeune femme âgée de 26 ans décide d'ajouter une touche de légèreté à son quotidien. Avec seulement 10 abonnés lors de ses tous débuts sur la célèbre plateforme de vidéos, Natoo compte aujourd'hui près de 5,18 millions de fans et ses vidéos comptabilisent près de 820 822 229 vues. Sa fraicheur et son humour ont permis à cette ancienne policière de se hisser à la première place des youtubeuses en France.

De youtubeuse à autrice

Avec ce parcours inspirant et quelque peu atypique, Natoo est donc devenue en quelques années seulement une youtubeuse à succès. Cette première notoriété aurait pu lui suffire, mais la jeune femme ne semble pas encore prête à s'arrêter en si bon chemin. En 2015, elle publie son premier livre intitulé "Icônne" qui se place très vite en tête des ventes pour devenir un best-seller, avec près de 200 000 exemplaires vendus. Pour la jeune artiste, pour qui écrire était de l'ordre du rêve, ce succès arrive comme une heureuse surprise. Un étonnement qui se poursuit puisque la jeune femme publie en novembre 2020 le tome deux !

"Icônne", une satire de la presse féminine

Reprenant tous les codes de la presse féminine, "Icônne" est un livre "qui se prend pour un magazine". Dans ce livre quelque peu loufoque, avec des accents de parodie joyeuse de la presse féminine, Natoo se démarque une fois de plus grâce à son humour décalé. Elle s'adresse à ces milliers de femmes qui, comme elle, consultent régulièrement ces magazines en quête des dernières tendances mode et des conseils beauté du moment.

Mais de quoi parle vraiment "Icônne" ?

Ce pastiche de la presse féminine regorge donc de fausses publicités, d’articles pour le moins décalés et de conseils bien-être extrêmement drôles. En effet, avec ces deux tomes, Natoo fait de ses livres "Icônne" un formidable pot-pourri de tous les codes des magazines féminins. Ainsi, on y retrouve la couverture ultra photoshopée, des articles au contenu humoristique comme des astuces beauté allant de l'épilation au laser game à la culotte connectée. Sans oublier, le fameux test de personnalité à faire avec ses amies ! Natoo, grâce à ses ouvrages, bouscule complètement les enjeux de la presse féminine et permet à ses lectrices et lecteurs de réfléchir aux pressions et diktats que peut imposer ce type de presse, tout en restant sur un ton drôle et décalé.