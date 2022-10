Michou et Elsa Bois: bientôt le mariage? Il répond

Elsa Bois in love de Michou

Même si visiblement le mariage n’est pas pour tout de suite, Michou et Elsa Bois se montrent de plus en plus complices à chacune de leur apparition sur la Toile. Récemment, la danseuse avait déclaré son amour au youtubeur en évoquant son meilleur souvenir en compagnie de son chéri.

Les larmes aux yeux, la jeune femme avait alors révélé: «Les derniers moments qu'on a passés ensemble. Là tu vois il est venu me voir sur le prime, j'étais tellement heureuse qu'il soit là. Je ne sais même pas pourquoi je pleure, car ce n'est pas négatif .»