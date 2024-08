Esport : l'EVO, le plus grand tournoi de jeux de combat bientôt en France !

« Tekken » « Street Fighter » ou encore « Smash Bros Ultimate »...Ces jeux de combats mythiques réunissent chaque année des milliers de joueurs au même endroit le temps d’un tournoi. L’EVO est la plus grande compétition de jeux de combat mondial. Remporter un de ses titres est vu par les joueurs comme la plus haute des distinctions.

L’édition 2024 a été marquée par une énorme affluence. Plus de 10.000 participants se sont en effet inscrits à l'évènement. Un record auquel se sont ajoutés des millions de spectateurs en physique et en ligne. Une superbe vitrine pour le e-sport compétitif dont l’édition 2025 marquera encore plus l’histoire.