Erika Fleury: qui est la femme de Carlito, ex-membre d'un groupe célèbre?

Ses débuts de chanteuse à la télévision

En 2002, à l'issue de la seconde saison de Popstars, Erika Fleury devient en l'espace de quelques mois l'une des vedettes emblématiques du quatuor Whatfor. Ainsi, Erika entourée de Cyril, Nicolas et Monia sont choisis parmi près de 15 000 candidats pour former un groupe de chanteurs aux sonorités pop. Leur premier single, intitulé Plus haut, sort en novembre 2002 et se classe immédiatement en première place des ventes de titres en France. Pourtant, malgré ce premier succès et un talent incontestable, le groupe ne semble pas séduire le public français. Un désintérêt qui cause peu à peu la séparation du quatuor. Si aujourd'hui Erika Fleury semble être une épouse et une maman comblée, ce n'est pas pour autant qu'elle a renoncé à sa passion du chant.

Sa rencontre avec Carlito

Carlito, de son vrai nom Raphaël Carlier et qui n'est autre que le fils du chroniqueur et parolier Guy Carlier, est surtout connu dans la sphère digitale pour le duo humoristique qu'il forme avec McFly. Extrêmement présent sur les réseaux sociaux, le vidéaste web n'a cependant pas l'habitude de se livrer sur sa vie privée. Alors lorsque celui-ci s'exprime sur l'amour qu'il ressent pour la femme de sa vie, Erika Fleury, pour qui il avoue avoir eu un coup de foudre au premier coup d'œil, ses fans sont aux anges. Leur idylle aurait débuté en 2011, alors que Carlito était cadreur sur un tournage où se trouvait sa future femme.

Amour fou, bonheur et mariage

Depuis cette rencontre en 2011, le couple semble filer le parfait amour. Si bien qu'Erika Fleury et le célèbre youtubeur qui compte plus de 6 millions d'abonnés avec son acolyte de toujours McFly, se sont dit oui en juillet 2019. Les deux amoureux, heureux parents de deux garçons, Étienne et Jonah, semblent toujours aussi fous d'amour l'un pour l'autre. En témoigne la tendre photo postée sur le compte Instagram de Carlito et accompagnée d'une légende tout aussi touchante – " Tu m'as sauvé la vie en me plaçant du côté lumineux de la force " – affichant leur bonheur et leur amour au grand jour. Aujourd'hui encore, les deux tourtereaux paraissent plus heureux que jamais, et cette félicité familiale inspire quotidiennement le youtubeur. Même s'il reste toujours très discret sur sa vie de famille, il y a fort à parier que sa femme et ses enfants représentent une formidable source d'inspiration pour l'écriture de ses vidéos, et ce n’est pas pour déplaire à l'ensemble de sa communauté.