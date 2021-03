EnjoyPhoenix : que racontent les livres de l'influenceuse ?

#EnjoyMarie, le premier opus

Sur le bandeau du livre, on peut lire "Moins d’EnjoyPhoenix, plus de Marie". Le ton est donné ! Celle qui a été érigée au rang de papesse des tutos beauté a décidé de dire qui elle est vraiment. Et c’est avec sa plume qu’elle le fait du haut de ses 19 ans. Dans ce premier essai, la jeune femme en herbe se livre à ses lecteurs comme elle peut le faire au détour de ses vidéos.

Elle y témoigne de son propre vécu, des difficultés à passer de l’enfance au monde adulte. Un peu comme un journal intime, on y retrouve anecdotes et confidences mais également conseils avisés en matière de présence sur les réseaux. Histoire, comme elle le dit, d’éviter à ses followers de faire les mêmes erreurs qu’elle…

"#Soy Luna, le mag" by EnjoyPhoenix

Alors qu’elle voit son nombre d’abonnés constamment grossir, la vlogeuse s’essaie à l’animation en présentant l’émission "Soy Luna, le mag". Diffusée sur Disney Channel après les épisodes de la série argentine "Soy Luna", l’émission est l’occasion pour la youtubeuse et ses chroniqueuses de présenter des tutos et des astuces beauté. Au total, EnjoyPhoenix enregistre 8 épisodes au cours de l’année 2016. Les fans de la série et d’EnjoyPhoenix ont ainsi pu retrouver les meilleurs secrets beauté et déco de l’émission dans un numéro spécial du magazine "#Soy Luna, le mag" intitulé "Mes secrets mode, beauté et déco".

Carnet de routes, le roman

Second opus de la star des tutos beauté, "Carnet de routes" est jusqu’à aujourd’hui son ouvrage le plus personnel. Signé de son véritable état civil Marie Lopez, ce roman évoque et met en scène cinq personnages totalement différents qui ont pour seul point commun de préparer en même temps l’examen du permis de conduire.

Il y a l’étudiante en architecture, le moniteur de l’auto-école, le professeur d’université, la youtubeuse, le mec un peu trop calme pour l’être vraiment… L’auteure dépeint alors les interactions inattendues de ce petit groupe que rien ne semblait pouvoir réunir. En commettant ce livre, EnjoyPhoenix sait qu’elle s’expose aux critiques et aux haters. Mais elle le fait quand même !

Mes desserts préférés by EnjoyPhoenix

Grande vainqueure de la 3e saison de l’émission "Le Meilleur Pâtissier célébrités", EnjoyPhoenix a également gagné la publication de son livre des recettes qu’elle a réalisées pendant le tournage, comme sa recette revisitée du divorcé ou encore sa vision gourmande de la demande en mariage ! Dans ce livre coloré, les lecteurs retrouvent également une liste imagée des desserts préférés de l’influenceuse.

Au menu : banana & chocolate bread, pancake à la cannelle, cheesecake spéculoos citron vert, mini cinnamon rolls… De la gourmandise, rien que de la gourmandise ! Notons que les bénéfices des ventes de ce livre ont été intégralement reversés à la Fondation de France.