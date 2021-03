Quand EnjoyPhoenix raconte ses bêtises de jeunesse

Vols à l'étalage de vernis à ongles

C’est sur la chaîne YouTube Beautyction de son ami Jordan MKP qu’EnjoyPhoenix a relaté une grande partie de ses bêtises de jeunesse… Pour soulager sa conscience peut-être ? On ne le saura jamais. Mais toujours est-il que Marie Lopez – le vrai nom de l’influenceuse star – a bel et bien dépassé la ligne rouge. Remontons quelques années en arrière pour resituer le cadre de l’action.

L’ado est alors au lycée et doit probablement acheter ses produits make-up avec son seul argent de poche. Donc pour assouvir sa soif de nouveautés, EnjoyPhoenix commet l’irréparable avec l’une de ses amies : voler des vernis Mavala chez Monoprix… Comme pour s’excuser, elle explique que cette période de sa vie fut brève et qu’on ne l’y reprendra plus !

Les mensonges à ses parents

C’est un peu un incontournable des bêtises d’ado : "Maman, je dors chez une copine" alors que vous partez faire la fête jusqu’au petit matin… C’est peut-être le mensonge le plus répandu sur la planète, non ? Eh bien, EnjoyPhoenix n’a pas fait figure d’exception puisqu’elle a avoué avoir largement menti à ses parents pendant son adolescence.

Une attitude qu’elle regrette aujourd’hui sincèrement et qu’elle ne recommande pas du tout à ses abonnés, d’autant plus qu’elle admet avoir pris des risques inconsidérés en omettant de dire où elle allait. Mais il y a aussi des petits mensonges qui peuvent changer une vie… Eh oui, la première vidéo que la youtubeuse a postée a été tournée dans le dos de ses parents !

Là encore, c’est dans l’un de ses posts vidéos qu’elle raconte avoir emprunté le caméscope de sa mère sans que cette dernière le sache, avoir tourné et mis en ligne sa première vidéo "Boucles avec un lisseur" dans le secret le plus total ! Le résultat, on le connaît : 2,8 millions de vues !

Les tatouages à la légère

Autre erreur de jeunesse : les tatouages réalisés sur un coup de tête ! EnjoyPhoenix a fait effacer plusieurs de ses tattoos qu’elle ne supportait plus ! L’un d’entre eux – un petit cœur à la cheville – a été fait alors qu’elle était en vacances avec une amie à Mykonos et pour lequel elle n’attache aucun affect. D’ailleurs, elle explique ne plus être en contact avec cette amie et que ce tatouage n’a aucune signification particulière pour elle.

Pour le second tatouage, le fameux "Enjoy" que tous ses fans connaissent bien, on ne peut pas vraiment parler de bêtise mais plutôt d’une évolution, d’un changement d’envie. EnjoyPhoenix explique d’ailleurs dans l’une de ses vidéos que ce tatouage ne lui correspond plus et – pire encore – qu’il faisait de l’ombre à sa réelle identité, autrement dit à Marie Lopez. Après réflexion, elle a donc pris la décision de se faire détatouer. Une manière certainement pour elle de se retrouver et d'affirmer qui elle est aujourd'hui…