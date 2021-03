EnjoyPhoenix : pourquoi elle décide de rester une fille normale

En quête de sincérité

Quand on retrace un peu le parcours d’EnjoyPhoenix et que l’on farfouille dans ses centaines de vidéos, on remarque quand même une certaine évolution. Là où à ses débuts la youtubeuse se contentait de disséminer ses astuces beauté, la jeune femme d’aujourd’hui affiche ses opinions et sa vision de la société. Elle n’hésite pas à témoigner, d’ailleurs, de ses expériences, sans chercher à dissimuler ses erreurs. Comme si elle voulait que les jeunes ne se laissent pas duper comme elle a pu l’être.

Alors elle dénonce les mises en scène trop artificielles d’Instagram et les corps surmoulés des Jenner et autres Kardashian. Derrière cette ode au naturel se cache en réalité une envie d’être elle-même. Ce message, EnjoyPhoenix le martèle à de nombreuses reprises dans ses vidéos. Elle sait qu’elle fait figure de référence pour de nombreux jeunes ados et ne prend pas ce rôle à la légère.

Une identité assumée

Et cette volonté d’être acceptée comme elle est, on la retrouve en filigrane dans toute la carrière – certes récente mais déjà intense – de la vlogeuse. Très vite, EnjoyPhoenix a souhaité renoncer aux paillettes du star-système qui lui tendait pourtant la main. Dans son livre #EnjoyMarie, l’influenceuse aux 5 millions de followers sur Insta évoque ce besoin de laisser Marie Lopez – son véritable nom – s’exprimer. Elle ira même jusqu’à faire effacer son tatouage "Enjoy" comme pour signifier qui elle est. Marie.

Une jeune femme qui aime croquer la vie à pleines dents. Rigoler. Manger. Faire la fête. Elle revendique cette envie de vivre dans de nombreuses vidéos et rejette les images lisses que la société, lui semble-t-il, impose. C’est d’ailleurs pour s’échapper de ce personnage dans lequel on l’enferme qu’elle affiche clairement ses imperfections. Elle révèle ainsi face caméra – avec un courage qu’on ne pourra pas lui enlever – ses problèmes d’acné. Une petite révolution dans l’univers ultra-glamour des youtubeurs mode et beauté !

Liberté chérie

Plébiscitée par la télévision, EnjoyPhoenix accepte de participer à la saison 6 de l’émission "Danse avec les Stars". De cette période forte en émotions, la jeune femme en retire du positif comme du négatif. Là où son travail de vlogeuse sur YouTube lui permettait de faire ses propres choix, elle s’est retrouvée confrontée à une équipe de production qui lui dictait ses moindres faits et gestes. Une perte de liberté et d’autonomie que Marie Lopez n’a pas appréciée du tout.

Car derrière son apparente candeur se cache une redoutable femme de caractère qui sait ce qu’elle veut. Malgré son jeune âge, l’influenceuse se connaît plutôt bien. Elle sait ce qui la rend heureuse. Vivre à Lyon. Garder les pieds sur terre. Être fidèle à ses amis. Voyager. Bref, savoir laisser parfois son image physique de côté !