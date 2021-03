Les astuces maquillage d'EnjoyPhoenix pour sublimer sa peau

Une youtubeuse au naturel

La sincérité est l’une des qualités que les followers apprécient chez EnjoyPhoenix. Et en avouant avoir des problèmes de peau, la youtubeuse aux plus de 3,6 millions d’abonnés à sa chaîne a largement contribué à libérer la parole des jeunes confrontés à ce type de problématique. La star des réseaux n’a d’ailleurs pas hésité à se dévoiler au naturel, sans maquillage, et à présenter ses astuces et ses techniques make-up pour masquer ses imperfections. Ça vous intéresse ? Voici les étapes à suivre pour un maquillage camouflage réussi !

Préparation de la peau du visage

Nettoyage et hydratation, voilà les deux essentiels d’une routine beauté anti-imperfections ! Si la vlogeuse avoue avoir testé et changé plusieurs fois de produits et de routine, elle rappelle l’importance de bien nettoyer sa peau quotidiennement. Ainsi tous les matins, EnjoyPhoenix se nettoie le visage soigneusement avant d’appliquer une lotion, un sérum et une crème de jour. Elle laisse le tout sécher gentiment à l’air libre ! Le soir, le rituel est quasiment identique avec une étape démaquillage en plus.

Travailler la base du teint

Pour la couleur de son fond de teint, EnjoyPhoenix admet faire son choix en fonction de ses envies du moment mais également de la teinte de sa peau. Elle conseille d’opter pour un fond de teint à pompe doté d’un bon pouvoir couvrant mais qui reste malgré tout suffisamment lumineux pour un effet glowy sympa. Pour l’appliquer, la youtubeuse utilise un pinceau plutôt qu’une éponge qui, selon elle, augmente le gaspillage de produit.

Elle commence par mettre l’équivalent de 4 pompes de fond de teint sur les poils du pinceau qu’elle répartit sur son visage. Elle l’étale ensuite en faisant des va-et-vient de manière à homogénéiser la matière sur l’ensemble de son visage, sans oublier le cou et les oreilles… détail très important ! S’il reste quelques imperfections visibles, elle recommande de rajouter un peu de fond de teint uniquement sur les zones concernées et, cette fois-ci, de tapoter en cercle pour que la matière se diffuse sans s’étirer, une technique qui permet de préserver son opacité.

Parfaire les finitions make-up

Pour masquer encore d’éventuelles traces ou cicatrices, EnjoyPhoenix utilise un concealer, un produit ultra-couvrant qu’elle dispatche sur les cernes mais également sur la zone T du visage et tapote au pinceau. Et pour que tout cela tienne dans le temps, l’influenceuse aux 5 millions de followers sur Instagram fixe son teint avec une poudre libre appliquée avec un gros pinceau.

Elle insiste bien sur le front, le nez et le menton, les trois régions les plus sujettes à la brillance. Après quelques coups de contouring et d’highlighter, EnjoyPhoenix termine son maquillage avec un spray fixant pour protéger son teint tout au long de la journée.