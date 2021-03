EnjoyPhoenix: pourquoi a-t-elle choisi ce nom?

Un pseudo choisi comme une renaissance

EnjoyPhoenix – ou plutôt Marie Lopez de son état civil – est née le 18 mars 1995 à Paris mais grandit à Lyon, dans une famille recomposée. Mal dans sa peau et victime de harcèlement scolaire, la jeune adolescente d’alors se réfugie dans sa chambre et commence à réaliser des tutos vidéos qu’elle poste sur sa chaîne YouTube. On est en 2011 et elle choisit le pseudo EnjoyPhoenix pour s’identifier. "Enjoy" parce que ce mot anglais correspond en quelque sorte à sa philosophie de vie. Une sorte de carpe diem new generation. Et "Phoenix" pour deux raisons : le symbole de la renaissance et la ville américaine. Mais en postant sa première vidéo "Boucles avec un lisseur", la blogueuse passionnée de cosmétiques ne se doutait pas du succès qui l’attendait et que, petit à petit, EnjoyPhoenix prendrait le pas sur Marie Lopez.

Une quête d’identité

Forte d’un succès considérable sur sa chaîne mais également sur les réseaux sociaux, EnjoyPhoenix s’impose comme l’une des vlogeuses les plus "bankable". C’est bien simple : toutes les marques se l’arrachent et lui réclament des placements de produits. S’ensuit alors une multitude de partenariats commerciaux auxquels la youtubeuse aux 3,6 millions d’abonnés prête son image…

Mais plus les sollicitations professionnelles et le nombre de ses followers augmentent, plus la jeune femme a l’impression de perdre sa réelle identité. Cette image publique qu’elle renvoie sous son pseudo d’EnjoyPhoenix lui pèse de plus en plus à tel point d’ailleurs qu’elle décide de faire effacer le tatouage "Enjoy" qu’elle arbore depuis ses débuts. En 2015, l’influenceuse sort également un livre #EnjoyMarie qui, jusque dans son titre, témoigne de cette double identité.

Une personnalité qui s’affirme

Depuis 2011 et le début de sa carrière en ligne, EnjoyPhoenix a gravi les échelons de la notoriété et s’y est un peu brûlé les doigts. Mais ces différentes expériences professionnelles lui ont toutefois permis d’affirmer sa personnalité et de réconcilier Enjoy avec Marie. Aujourd’hui, la youtubeuse affiche un caractère bien trempé et c’est tant mieux. Elle décide désormais des orientations qu’elle souhaite donner à sa carrière et sait imposer ses limites. En 2019, elle annonce qu’elle ne souhaite plus recevoir de produits de la part des marques avec lesquelles elle collabore depuis des années.

En dénonçant un marketing souvent abusif, la youtubeuse affiche clairement ses idées et souhaite rester fidèle aux convictions écologiques qu’elle porte en elle. Une décision qui ne passe pas inaperçue dans le monde de l’influence digitale et qui fera date. EnjoyPhoenix sait ce qu’elle veut et, surtout, ce qu’elle ne veut plus… Avant-gardiste, la blogueuse est-elle à l’origine d’une nouvelle tendance ? Un marketing plus et mieux ciblé ? Plus respectueux de la nature ? À suivre…