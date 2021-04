EnjoyPhoenix: comment est-elle devenue la reine des tutos beauté sur YouTube?

Des débuts précoces

Toutes les stars ont une vidéo collector, un premier passage dans la lumière que les fans et les journalistes aiment à repasser comme pour évoquer le chemin parcouru. Pour EnjoyPhoenix, cette vidéo date de 2011. Resituons la scène : la jeune ado d’alors se place face au caméscope qu’elle a emprunté à sa mère – sans que cette dernière ne le sache – et commence son premier tuto beauté sobrement intitulé "Boucles avec un lisseur". Si l’assurance n’est pas celle qu’on lui connaît aujourd’hui, Marie Lopez – le véritable nom de la youtubeuse – laisse entrevoir un talent prometteur. D’ailleurs en à peine quelques mois, sa toute nouvelle chaîne YouTube compte déjà 100 000 abonnées. L’avenir sera encore plus radieux…

Une carrière en ligne assumée

Une fois le bac en poche, celle que tout le monde appelle désormais EnjoyPhoenix s’essaie un temps aux études universitaires. Mais elle décide assez rapidement de se consacrer pleinement à son activité naissante de youtubeuse, largement encouragée par le plébiscite de ses fans de plus en plus nombreux. Dès 2014, EnjoyPheonix entre dans le cercle très fermé des youtubeurs aux 1 millions d’abonnés. Il faut dire que la vlogeuse possède son propre style. Entre conseils et astuces make-up, EnjoyPhoenix parle de sa vie d’ado, témoigne de ses difficultés et de ses peurs. Elle s’adresse avec sincérité et naturel à ses abonnés. Et ça plaît !

Des activités qui se diversifient

La presse se fait l’écho du succès inattendu de la jeune femme qui fait des vidéos de beauté. Les grandes marques de cosmétiques comme L’Oréal ou Maybelline lui font de l’œil et plusieurs sociétés de production lui confient l’animation de différentes émissions en ligne. Le grand public la découvre dans la saison 6 de l’émission à succès "Danse avec les stars" qu'elle terminera sur la quatrième marche du podium. En véritable touche-à-tout, EnjoyPhoenix ne se contente pas de son activité de vlogeuse en ligne mais s’essaie à l’écriture. En 2015, elle publie son premier opus "#EnjoyMarie" dans lequel elle distille anecdotes et confidences mais également conseils avisés sur les réseaux sociaux.

La consécration

À partir de 2017, EnjoyPhoneix passe la barre des 3 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Désormais, la jeune femme est érigée au rang de youtubeuse la plus populaire de France. Également présente sur Instagram, elle connaît aussi un véritable succès… Comme si tout ce qu’elle touchait se transformait en réussite! Avec pas moins de 5 millions de followers, EnjoyPhoenix intéresse les acteurs du marketing digital et se positionne comme une influenceuse majeure. Forte d’un succès indiscutable sur la toile, la jeune femme affiche une personnalité forte et n’hésite plus à exprimer ses opinions, ni même à dénoncer certaines dérives du système auquel elle appartient.