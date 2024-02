«Danse avec les Stars 2024» : Teri Hatcher a convaincu James Denton de participer à l’émission

Teri Hatcher et James Denton réunis pour danser ensemble ?

Les fans de l’émission espèrent maintenant que Teri Hatcher viendra surprendre son ami sur le parquet de TF1. Dans une courte vidéo promotionnelle partagée sur le compte X de la première chaine, James Denton a révélé qu’il rêverait de danser avec sa partenaire de jeu de «Desperate Housewives». «C’est la personne avec qui j’aime le plus travailler. Elle est belle, intelligente et je sais qu’elle sait danser ! Ce serait le retour de Mike et Susan.», a réagit le comédien avec beaucoup d’entrain.

Il faudrait déjà que James Denton arrive à ne pas se faire éliminer tout de suite de la compétition. Il pourra compter sur le soutien de sa partenaire de danse Candice Pascal, pour faire des exploits. « Elle est très patiente et heureusement elle parle très bien anglais. Je suis très content de ma partenaire.», révèle-t-il dans cette même vidéo partagée par TF1 pour promouvoir l’émission.