«Danse avec les Stars 2024» : qui sera la partenaire de James Denton ?

#DALS

8 Days remaining before the new season of Danse Avec Les Stars*

James Denton & @CandicePascal_ vous attendent Vendredi 16 Février sur @tf1 & @tf1plus 🕺💃

(*Traduction pour ceux qui n’ont pas vécu à Wisteria Lane : Plus que 8 jours avant la nouvelle saison de DALS) 🪩 pic.twitter.com/1v569y04ev