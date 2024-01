« Danse avec les Stars 2024 » : James Denton au casting ! Il réagit en français à sa participation

Cette fois plus de doute ! D’après certaines rumeurs, deux acteurs de la série culte « Desperate Housewives » étaient en compétition pour rejoindre le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ». Le premier était Jesse Metcalfe, l’interprète de John, l’amant fougueux de Gabriel et le second n'était autre que James Denton, qui a prêté ses traits au personnage de Mike, le grand ténébreux avec qui le personnage de Susan a vécu sa plus belle histoire d'amour.

C’est finalement la deuxième option qui a été officialisée, comme nous vous l’annoncions vendredi dernier. L’acteur a donc rejoint un casting des plus intéressants, comprenant pour le moment la chanteuse Cœur de Pirate, mais également l’animatrice de télévision Cristina Cordula. Ce sont pour l’instant les trois seuls candidats ayant annoncé officiellement leurs participations, bien que d’autres artistes soient pressentis, selon le journaliste Clément Guerin.